Основатели социальной сети для врачей «Доктор на работе» и сервиса GetBetter Станислав Сажин и Илья Куприянов запустили приложение для родителей Littles.

В сервисе можно создать анонимный аккаунт с лентой новостей — ее сформируют члены семьи, добавляя информацию о ребенке. Также здесь можно общаться с другими родителями и просматривать аккаунты их детей.

Целевая аудитория Littles — московские семьи с достатком выше среднего. Создатели отмечают, что проект, в отличие от подобных сервисов, ориентирован не только на мам, но и на других членов семьи. В App Store приложение также описывается как сервис «без провинциалов и овуляшек».

Вложения в проект составили около миллиона рублей, позднее основатели планируют привлечь еще 30–60 миллионов рублей инвестиций. В планах также монетизировать проект. Для этого в приложении запустят продажу товаров и услуг.

Приложение доступно только на iOS.

Источник: Rusbase