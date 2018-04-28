Красную площадь закроют для посещения с 4 по 9 мая, информирует Федеральная служба охраны.

Ограничения для посетителей ввели в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Проход на площадь перекроют с 09:00 пятницы, 4 мая, до 20:00 среды, 9 мая.

С ограничениями в движении транспорта и работе метро на майские праздники можно ознакомиться здесь.

Источник: «Москва»