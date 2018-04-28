Днем 28 апреля Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных ресурсов две подсети облачного сервиса Amazon. В результате были разблокированы 3 миллиона адресов.

Спустя почти две недели регулятор выяснил, какие адреса используются Telegram, и теперь блокирует их отдельно. «Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — говорится в анонсе ведомства.

Разблокировали также 65 тысяч адресов хостинг-провайдера OVH. Теперь в выгрузке значатся подсети общим объемом 14,6 миллиона адресов.

Роскомнадзор распорядился заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon 16 апреля. Предполагалось, что с их помощью Telegram обходил блокировку.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: Роскомнадзор