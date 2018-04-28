В 120 российских городах 21 мая пройдет День диагностики меланомы, который организует Национальный альянс дерматологов и косметологов при поддержке лаборатории La Roche-Posay.

В рамках акции желающие могут бесплатно показать свои родинки дерматологам с целью профилактики и раннего выявления злокачественной опухоли.

Записать на диагностику родинок себя или членов семьи можно до 18 мая на сайте или по телефону горячей линии: +7 (800) 200–03–45 c 07:00 до 22:00. Участников акции пригласят на прием в ближайшую клинику.

На обследовании нужно обязательно иметь при себе полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

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Источник: La Roche-Posay