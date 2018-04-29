В ночь на 29 апреля в работе Telegram произошел глобальный сбой. Многие пользователи не могут подключиться к мессенджеру в течение нескольких часов, в том числе с использованием VPN и других средств обхода блокировок.

Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что проблемы связаны с «перегревом в одном из кластеров серверов Telegram».

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) 28 апреля 2018 г.

Позднее представители мессенджера объяснили неполадки отключением электричества в Нидерландах. По данным компании, сбой затронул пользователей из Европы, СНГ, а также из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами.