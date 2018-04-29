В работе Telegram произошел глобальный сбой
В ночь на 29 апреля в работе Telegram произошел глобальный сбой. Многие пользователи не могут подключиться к мессенджеру в течение нескольких часов, в том числе с использованием VPN и других средств обхода блокировок.
Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что проблемы связаны с «перегревом в одном из кластеров серверов Telegram».
Позднее представители мессенджера объяснили неполадки отключением электричества в Нидерландах. По данным компании, сбой затронул пользователей из Европы, СНГ, а также из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами.
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