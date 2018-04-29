Павел Дуров призвал москвичей выйти на согласованный митинг за свободу интернета, который пройдет завтра, 30 апреля, на проспекте Сахарова.

Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram назвал завтрашнюю акцию «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию».

«Последние две недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас — наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках», — подчеркнул Дуров.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Служба неоднократно заявляла о том, что террористы используют мессенджер при подготовке терактов в России. В свою очередь, Павел Дуров предположил, что власти используют теракты в качестве предлога для ужесточения контроля над населением.

22 апреля состоялась первая массовая акция в поддержку Telegram, участники которой выступили против блокировки мессенджера, запустив в небо бумажный самолетик. Следующий запуск пройдет сегодня в 19:00.

Источник: Павел Дуров