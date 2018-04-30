В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг против блокировки мессенджера Telegram. Организатором акции выступила Либертарианская партия России.

По данным объединения «Белый счетчик», к 14:30 на место проведения акции пришли 6,8 тысячи человек, а к 14:45 число митингующих уже превысило 8,7 тысячи. При этом люди продолжают прибывать. По словам очевидцев, многие участники еще не прошли на территорию митинга, так как стоят в очереди к рамкам. Корреспондент The Bell Светлана Рейтер утверждает, что большинство пришедших — подростки.

Среди митингующих также Илья Яшин и Алексей Навальный, который призвал своих сторонников поддержать Telegram.

К 14:30 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 6,8 тыс. участников.

Митинг уже начался, а многих участников ещё не пустили. pic.twitter.com/et5JYDSe2e — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.

К 14:45 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 8,7 тыс. участников.

Плотность за рамками постепенно уменьшается. Но пропускают все равно недостаточно быстро. pic.twitter.com/KolYuRxVK1 — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.

Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал горожан прийти на митинг, назвав акцию «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию».

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Служба неоднократно заявляла о том, что террористы используют мессенджер при подготовке терактов в России. В свою очередь, Павел Дуров предположил, что власти используют теракты в качестве предлога для ужесточения контроля над населением.

22 апреля состоялась первая массовая акция в поддержку Telegram, участники которой выступили против блокировки мессенджера, запустив в небо бумажный самолетик. Следующий запуск пройдет сегодня в 19:00.

Источник: «Белый счетчик»