Почти девять тысяч человек пришли на митинг против блокировки Telegram
В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг против блокировки мессенджера Telegram. Организатором акции выступила Либертарианская партия России.
По данным объединения «Белый счетчик», к 14:30 на место проведения акции пришли 6,8 тысячи человек, а к 14:45 число митингующих уже превысило 8,7 тысячи. При этом люди продолжают прибывать. По словам очевидцев, многие участники еще не прошли на территорию митинга, так как стоят в очереди к рамкам. Корреспондент The Bell Светлана Рейтер утверждает, что большинство пришедших — подростки.
Среди митингующих также Илья Яшин и Алексей Навальный, который призвал своих сторонников поддержать Telegram.
Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал горожан прийти на митинг, назвав акцию «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию».
С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Служба неоднократно заявляла о том, что террористы используют мессенджер при подготовке терактов в России. В свою очередь, Павел Дуров предположил, что власти используют теракты в качестве предлога для ужесточения контроля над населением.
22 апреля состоялась первая массовая акция в поддержку Telegram, участники которой выступили против блокировки мессенджера, запустив в небо бумажный самолетик. Следующий запуск пройдет сегодня в 19:00.
Источник: «Белый счетчик»
КомментарииПодписаться