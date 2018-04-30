«Мы хотим Telegram»: как прошел многотысячный митинг в поддержку мессенджера
В Москве на проспекте Сахарова 30 апреля состоялся согласованный митинг против блокировки мессенджера Telegram. Его организовала Либертарианская партия России.
Согласно окончательным данным объединения «Белый счетчик», Telegram поддержали 12,3 тысячи человек. Корреспондент The Bell Светлана Рейтер утверждает, что большинство пришедших — подростки. При этом в столичном управлении МВД приводят другие данные о количестве участников. По информации полиции, на проспект Сахарова вышли только 7,5 тысячи человек.
Участие в акции также принял Алексей Навальный. Выступая с речью на митинге оппозиционер назвал власти «жуликами и ворами» и призвал не терпеть ущемления свободы интернета. Закончилась акция массовым запуском бумажных самолетиков.
По итогам встречи участники потребовали расформировать Роскомнадзор, прекратить блокировку Telegram до 5 мая, а также отменить законы, ограничивающие свободу интернета.
The Village собрал фотографии пользователей соцсетей, которые вышли на улицу в поддержку свободного Рунета.
С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Служба неоднократно заявляла о том, что террористы используют мессенджер при подготовке терактов в России. В свою очередь, Павел Дуров предположил, что власти используют теракты в качестве предлога для ужесточения контроля над населением.
22 апреля состоялась первая массовая акция в поддержку Telegram, участники которой выступили против блокировки мессенджера, запустив в небо бумажный самолетик. Следующий запуск пройдет сегодня в 19:00.
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