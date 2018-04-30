В Москве на проспекте Сахарова 30 апреля состоялся согласованный митинг против блокировки мессенджера Telegram. Его организовала Либертарианская партия России.

Согласно окончательным данным объединения «Белый счетчик», Telegram поддержали 12,3 тысячи человек. Корреспондент The Bell Светлана Рейтер утверждает, что большинство пришедших — подростки. При этом в столичном управлении МВД приводят другие данные о количестве участников. По информации полиции, на проспект Сахарова вышли только 7,5 тысячи человек.

Участие в акции также принял Алексей Навальный. Выступая с речью на митинге оппозиционер назвал власти «жуликами и ворами» и призвал не терпеть ущемления свободы интернета. Закончилась акция массовым запуском бумажных самолетиков.

По итогам встречи участники потребовали расформировать Роскомнадзор, прекратить блокировку Telegram до 5 мая, а также отменить законы, ограничивающие свободу интернета.

The Village собрал фотографии пользователей соцсетей, которые вышли на улицу в поддержку свободного Рунета.

В Москве проходит митинг против блокировки мессенджера Телеграм pic.twitter.com/4CMPFHRLEL — Ray (@Ray_net_ua) 30 апреля 2018 г.

Митинг за свободный интернет начался. Подтягивается стратегическая авиация pic.twitter.com/ZLSmOVBajI — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 30 апреля 2018 г.

Благодаря чудесной @applinariask иду на митинг за телеграмм максимально МОДНО pic.twitter.com/tPs4Qe8qGF — друг франтишек (@fritaankaren) 30 апреля 2018 г.

Публикация от Tumanov Maksim (@maks_tm_) 30 Апр 2018 в 3:23 PDT

Публикация от Rinat (@renderr) 30 Апр 2018 в 3:59 PDT

Вечером в новостях на ТВ нам расскажут, что на митинг оппозиции в защиту #Телеграм «опять никто не пришел» (ну или вообще ничего не расскажут). А на самом деле, здесь так: pic.twitter.com/px9ddYL14Y — Илья Яшин (@IlyaYashin) 30 апреля 2018 г.

Публикация от Александр (@ppalex7) 30 Апр 2018 в 5:39 PDT

Публикация от @rosm1h 30 Апр 2018 в 5:43 PDT

Публикация от Сергей Васильцов (@sergeyvasiltsov) 30 Апр 2018 в 3:53 PDT

Публикация от Vladimir Leonenko (@igendo) 30 Апр 2018 в 5:09 PDT

Публикация от Кирилл Сиэтлов (@racatanc) 30 Апр 2018 в 6:08 PDT

Публикация от Виктор Марков ⚡ (@98_markov) 30 Апр 2018 в 5:33 PDT

Публикация от Новости Братска (@bratsk_news) 30 Апр 2018 в 5:34 PDT

Публикация от Artyom Urvachyov (@urv.arts) 30 Апр 2018 в 6:32 PDT

Публикация от Lazy Julia (@ushastaia) 30 Апр 2018 в 3:37 PDT

Публикация от Sotona (@satanmatrix) 30 Апр 2018 в 4:48 PDT

Публикация от Mark (@markms_btw) 30 Апр 2018 в 6:08 PDT

Публикация от Kuntsevo Msk (@kuntsevo.msk) 30 Апр 2018 в 4:30 PDT

корреспондент центра э на митинге за телеграм применил маскировку pic.twitter.com/sfCYA7pMSz — Litavrin (@litavrinm) 30 апреля 2018 г.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Служба неоднократно заявляла о том, что террористы используют мессенджер при подготовке терактов в России. В свою очередь, Павел Дуров предположил, что власти используют теракты в качестве предлога для ужесточения контроля над населением.

22 апреля состоялась первая массовая акция в поддержку Telegram, участники которой выступили против блокировки мессенджера, запустив в небо бумажный самолетик. Следующий запуск пройдет сегодня в 19:00.