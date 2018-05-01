Люди в казачьей форме заблокировали вход в Сахаровский центр
Несколько десятков человек, среди которых люди в казачьей одежде и активисты самопровозглашенной Луганской народной республики, заблокировали вход в Сахаровский центр в Москве, сообщает «Дождь». По данным «ОВД-Инфо», собравшиеся являются участниками Национально-освободительного движения.
Активисты завязали драку и выступили против проведения фестиваля гражданского искусства «Муза непокорных», приуроченного к годовщине «Марша миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади.
Впоследствии полиция увела протестующих в автобус. Несмотря на часовую задержку, фестиваль начал свою работу.
Ранее «Союз добровольцев Донбасса» опубликовал анонс фестиваля «Муза непокорных», пригласив своих сторонников «прийти на это прекрасное мероприятие и провести с организаторами и участниками профилактическую беседу о недопущении антирусской и экстремисткой пропаганды».
КомментарииПодписаться