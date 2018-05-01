Сегодня по всей России прошла «Монстрация» — ставшая уже традиционной акция, участники которой выходят на улицы с абсурдными лозунгами. Активнее всего в ней участвовали жители Новосибирска — там на митинг собрались около 3 тысяч человек. Кроме того, к акции присоединились еще в 20 городах, в том числе в Ярославле, Хабаровске, Омске, Красноярске, Санкт-Петербурге и — впервые — в Москве.

Во всех городах мероприятие было согласовано с властями, но в столице не обошлось без задержаний. Одной из двух задержанных оказалась девушка, которая держала флаг ЛГБТ и листок с надписью «Моя контрацепция». Ее повезли в ОВД «Пресненский». О втором задержанном информация уточняется.

The Village изучил фото и видео с «Монстрации» и собрал главные лозунги в одной галерее.