На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 12 человек.

Среди них оказалась активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами президента России Владимира Путина, и активист Алексей Назаров, который взял с собой радужный флаг. Кроме того, десять человек пришли с флагами Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.

Видео Лёши Белозерова с моего задержания. pic.twitter.com/M9ZLqdKFf2 — Varya Zloy (@BukvaCe) 1 мая 2018 г.

Ранее The Village также рассказывал о задержаниях в Москве.

Источник: «Бумага»