В Петербурге задержали активистов с портретами Путина и флагами ЛГБТ и Украины
На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 12 человек.
Среди них оказалась активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами президента России Владимира Путина, и активист Алексей Назаров, который взял с собой радужный флаг. Кроме того, десять человек пришли с флагами Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.
Ранее The Village также рассказывал о задержаниях в Москве.
Источник: «Бумага»
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