На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 12 человек.

Среди них оказалась активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами президента России Владимира Путина, и активист Алексей Назаров, который взял с собой радужный флаг. Кроме того, десять человек пришли с флагами Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.

Ранее The Village также рассказывал о задержаниях в Москве.

Источник: «Бумага»