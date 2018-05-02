Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом страны Петром Порошенко принял решение вести аналогичные американским санкции против России и продлить уже действующие ограничения.

За основу для введения новых санкций взяли так называемый «кремлевский список», составленный властями США и опубликованный 6 апреля. В него вошли российские бизнесмены и политики и связанные с ними компании.

Также Украина решила ввести новые ограничения против лиц, причастных к информационной и киберагресии против страны и к противоправным действиям против ее граждан, которые «незаконно удерживаются в России». По предварительной информации, в черный список включили депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, но его содержание пока не раскрывается.

Помимо прочего, в списке причин для ужесточения санкционного режима в отношении России упоминаются «применением химического оружия в Великобритании» и «проведение незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма».

Источник: пресс-служба президента Украины Петра Порошенко