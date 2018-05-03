Жители Волоколамска подали в городской суд несколько исков к полигону «Ядрово» с требованием возместить моральный вред на общую сумму в 5,5 миллиона рублей.

В частности, 7 мая состоится заседание по поводу исков на 700, 800 и 900 тысяч рублей. 1 июня рассмотрят два иска на сумму в 1,3 миллиона, а 6 июня — два заявления на 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, жители города подали в суд иск с требованием закрыть полигон. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского района.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправлялся весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста.

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Источник: РИА «Новости»