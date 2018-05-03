«Левада-центр» выяснил, как россияне относятся к необходимости передавать личную переписку из мессенджеров органам власти.

48 % россиян поддерживают

требования властей о передаче переписки

правоохранительным органам

Из них 17 % полностью уверены, что подобные меры оправданны, а еще 31 % склоняется к этой мысли. Одновременно с этим 13 % опрошенных заявили, что полностью не поддерживают передачу личной переписки в мессенджерах властям. Еще 18 % полагают, что, скорее всего, придерживаются этой же точки зрения. Каждый пятый (22 %) не смог определиться с ответом.

До начала опроса об обязанности интернет-сервисов по требованию властей предоставлять доступ к личной переписке пользователей слышали 56 % респондентов. Из них 59 % считают, что эти меры принимаются для борьбы с терроризмом и преступностью. 28 % полагают, что подобные действия ведут к ограничению свободы слова и цензуре. 2 % выбрали другие варианты, а еще 11 % затруднились с ответом.

«Левада-центр» уточняет, что опрос проводился 20–24 апреля — после начала блокировки Telegram в России, но до акций протеста в поддержку мессенджера.

Источник: «Левада-центр»