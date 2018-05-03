В мае в московском метро начнут продавать карты и брелоки «Тройка» с дизайном, посвященным чемпионату мира по футболу. На них нанесут российский триколор и мяч, залетающий в ворота.

Тематические брелоки выпустят тиражом 2 тысячи экземпляров. Их можно будет купить в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская» и на стойках «Живое общение» на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.

Посвященные ЧМ карты поступят в продажу тиражом в 100 тысяч штук. Они появятся во всех кассах метро.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: официальный сайт мэра Москвы