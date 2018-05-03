С 3 мая в Москве запустили три новые выделенные полосы для общественного транспорта.

Общая длина новых участков составляет 550 метров. Они расположились:

— на Конюшковской улице от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня;

— на Большой Серпуховской улице от дома 16 до дома 4/3;

— на улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.

В мэрии обещают, что запуск новых полос позволит улучшить движение автобусов на 16 маршрутах — они станут ездить без задержек и с меньшими интервалами.

В ближайшие два года в Москве планируется оборудовать еще 42 километра выделенных полос для общественного транспорта. Программой «Магистраль» предусмотрено, что их будут размещать не только на крупных трассах, но и на участках небольшой протяженности, где приоритет общественного транспорта важнее всего.

Источник: официальный сайт мэра Москвы