В Шереметьеве открылся новый терминал
В аэропорту Шереметьево открылся новый пассажирский терминал В. В 09:55 из него уже вылетел первый рейс — «Аэрофлот» отправил самолет в Саратов.
Доступ к терминалу осуществляется как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход. Это подземный тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F, «Аэроэкспресс») комплексы аэропорта под одной крышей. Каждые четыре минуты по нему будут курсировать поезда.
Схемы терминала B доступны на сайте Шереметьева. Также сориентироваться на месте помогут мобильные приложения. Новый терминал подключат к системе навигации iBeacon.
Источник: Шереметьево
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