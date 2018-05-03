В аэропорту Шереметьево открылся новый пассажирский терминал В. В 09:55 из него уже вылетел первый рейс — «Аэрофлот» отправил самолет в Саратов.

Публикация от rusaviation.ru (@rusaviation.ru) 2 Май 2018 в 9:25 PDT

Доступ к терминалу осуществляется как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход. Это подземный тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F, «Аэроэкспресс») комплексы аэропорта под одной крышей. Каждые четыре минуты по нему будут курсировать поезда.

Публикация от 🌼Inessa Pronina🌼 (@inessapronina) 2 Май 2018 в 11:32 PDT

Схемы терминала B доступны на сайте Шереметьева. Также сориентироваться на месте помогут мобильные приложения. Новый терминал подключат к системе навигации iBeacon.

Источник: Шереметьево