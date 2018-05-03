Сколько россиян считают себя счастливыми
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, довольны ли россияне своей жизнью и почему.
83 %
россиян считают себя
счастливыми людьми
Каждый десятый опрошенный (10 %) заявил, что не может назвать себя счастливым. А 7 % затруднились с ответом.
Индекс счастья населения, который рассчитывается как разница между долей довольных и долей недовольных своей жизнью, достиг максимума за всю историю наблюдений. Он вырос до 73 пунктов. Для сравнения: в середине 2017 года показатель колебался на уровне 70 пунктов, а год назад составлял 72 пункта.
Чаще всего свое счастье россияне связывают с наличием семьи. Об этом говорят 30 % опрошенных. Также почувствовать себя счастливым помогают здоровье свое и близких (16 %), хорошая работа (14 %) и дети (13 %).
Неудовлетворенность же жизнью возникает в основном из-за материальных трудностей (7 %). Также ситуацию могут усугубить проблемы со здоровьем (5 %) и общая напряженность в стране (5 %).
Источник: ВЦИОМ
КомментарииПодписаться