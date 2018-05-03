Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, довольны ли россияне своей жизнью и почему.

83 % россиян считают себя

счастливыми людьми

Каждый десятый опрошенный (10 %) заявил, что не может назвать себя счастливым. А 7 % затруднились с ответом.

Индекс счастья населения, который рассчитывается как разница между долей довольных и долей недовольных своей жизнью, достиг максимума за всю историю наблюдений. Он вырос до 73 пунктов. Для сравнения: в середине 2017 года показатель колебался на уровне 70 пунктов, а год назад составлял 72 пункта.

Чаще всего свое счастье россияне связывают с наличием семьи. Об этом говорят 30 % опрошенных. Также почувствовать себя счастливым помогают здоровье свое и близких (16 %), хорошая работа (14 %) и дети (13 %).

Неудовлетворенность же жизнью возникает в основном из-за материальных трудностей (7 %). Также ситуацию могут усугубить проблемы со здоровьем (5 %) и общая напряженность в стране (5 %).

Источник: ВЦИОМ