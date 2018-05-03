C 14 по 27 мая в поездах Центральной пригородной пассажирской компании появится возможность бесплатно провозить велосипеды. Таким образом ЦППК поддержит акцию «На работу на велосипеде» и «Московский велопарад».

В указанный период бесплатный провоз велосипедов будет доступен ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. Один пассажир сможет провезти бесплатно только один велосипед. На него потребуется оформить специальный проездной, но стоимость такого билета будет нулевой.

В ЦППК также напомнили о существовании услуги «Велоопция». Ее можно добавить к своему абонементу и тем самым избавиться от необходимости постоянно приобретать разовые билеты на провоз велосипеда. Услуга стоит 200 рублей при покупке абонемента «Выходного дня» на один месяц, а при покупке абонементов «Большая Москва» или «Ежедневно» на один месяц стоимость опции составит 300 рублей.

Источник: «Москва»