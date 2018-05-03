В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела сакура, которую в 2010 году привезли из Японии со склонов горы Фудзияма.

Вишню мелькопильчатую сорта тисима сейчас можно увидеть в Саду плодовых деревьев. Также сакуры — например, вишня Саржента и вишня курильская — растут в Дальневосточном саду и у Субтропической оранжереи.

Из-за наплыва желающих взглянуть на цветение деревьев работу «Аптекарского огорода» продлили на час — до 21:00. А в субботу, 5 мая, в 19:00 здесь состоится праздничный концерт «Оперетта и не только» в честь сезона сакуры.

Публикация от Елена (@iva_novaya) 3 Май 2018 в 4:30 PDT

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Публикация от Алексей Ретеюм (@alexey_reteyum) 3 Май 2018 в 1:03 PDT

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru) 1 Май 2018 в 4:44 PDT

Источник: «Аптекарский огород»