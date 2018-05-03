Цветение сакуры в Москве
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела сакура, которую в 2010 году привезли из Японии со склонов горы Фудзияма.
Вишню мелькопильчатую сорта тисима сейчас можно увидеть в Саду плодовых деревьев. Также сакуры — например, вишня Саржента и вишня курильская — растут в Дальневосточном саду и у Субтропической оранжереи.
Из-за наплыва желающих взглянуть на цветение деревьев работу «Аптекарского огорода» продлили на час — до 21:00. А в субботу, 5 мая, в 19:00 здесь состоится праздничный концерт «Оперетта и не только» в честь сезона сакуры.
Источник: «Аптекарский огород»
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