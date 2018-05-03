Европейская организация по безопасности воздушной навигации предупредила пассажиров аэропортов Рима и Милана о забастовке итальянских диспетчеров, намеченной на 8 мая.

Ограничения в прилетах и вылетах ожидаются с 10:00 до 18:00 местного времени. Путешественников просят дополнительно проверять время рейсов, а также прибывать в аэропорт заблаговременно.

Представители авиакомпании «Россия» пообещали свести возможные задержки к минимуму.

Источник: авиакомпания «Россия»