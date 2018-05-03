Компания «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшего под санкции США, направила в правительство план по поддержке своих активов.

Помимо рефинансирования кредитов, группа попросила «содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов». Например, для поддержки «Байкал Холдинга», который входит в «Ренову», властям предложили запретить импорт минеральной воды и прохладительных напитков.

По данным «Коммерсанта», предложения сейчас рассматривают в профильных министерствах. «Понятно, что возможности государства не безграничны и поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними», — считает источник издания.

Ранее власти США ввели санкции против бизнесменов и компаний из так называемого кремлевского списка. Это спровоцировало обвал курса рублядо значений 2016 года. Кроме того, Вашингтон также готовит санкции за поддержку сирийского президента Башара Асада. Депутаты Госдумы подготовили ответные меры на санкции. Новый законопроект предусматривает возможность запрета на ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и других западных стран.

Можно ли заменить импортные лекарства отечественными, читайте в материале The Village.

Источник: «Коммерсантъ»