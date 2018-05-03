Роскомнадзор анонсировал акцию, участников которой призывают поддержать высокоскоростной интернет на стадионах чемпионата мира.

«Устойчивый и быстрый интернет на стадионе уже давно — предмет первой необходимости. Особенно когда играет сборная России (чтобы делиться впечатлениями с друзьями, конечно). Да, на большинстве арен ЧМ-2018 (как показали наши последние замеры) связь отличная, но операторам еще есть куда стремиться», — говорится в описании мероприятия.

Россиянам, которые выступают за доступный интернет на футбольных матчах, предлагают сегодня, 4 мая, в 19:00 запустить из окна бумажный мячик-оригами. К анонсу регулятор прикрепил видеоинструкцию, где объясняется, как собрать конструкцию. Через час после акции участники должны собрать найденные на улице мячики, чтобы не вредить экологии.

22 апреля состоялась первая массовая акция в поддержку Telegram, который пытается заблокировать Роскомнадзор. Россияне запустили в небо бумажный самолетик. Как это было, можно посмотреть в галерее The Village.

Источник: Роскомнадзор