Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, через которые можно было получить доступ к Telegram, отчитался замглавы регулятора Вадим Субботин.

С начала блокировок число недоступных сервисов выросло почти в три раза. Какие именно ресурсы попали в выгрузку, не сообщается.

По словам Субботина, также сейчас идут переговоры с 15 иностранными хостинг-провайдерами, которые позволяют мессенджеру обходить блокировку. При невыполнении требований ведомства они тоже попадут в реестр запрещенных ресурсов.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

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Источник: РИА «Новости»