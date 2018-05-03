Новые взлетно-посадочные полосы в аэропортах Шереметьево и Домодедово откроются к осени, а не к чемпионату мира по футболу, как планировалось ранее.

«По двум объектам мы приняли решение не обеспечивать ввод в строй до начала чемпионата мира: они не нужны для его проведения», — отметил глава оргкомитета чемпионата мира Аркадий Дворкович.

Из мартовского доклада Росавиации следует, что третью полосу Шереметьева не успевают достроить к началу ЧМ. В Домодедове несвоевременный запуск второй полосы объяснили банкротством подрядчика строительства. Тогда чиновники также утверждали, что аэропорты смогут принять гостей ЧМ и без новых полос. Так, реализовать успеют проект по повышению пропускной способности для комфортного обслуживания футбольных болельщиков и команд-участниц.

Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьеве строится с 2011 года. На нее потратили уже 55,7 миллиарда рублей.

Новую полосу в Домодедове строят с 2014 года. Она должна заменить вторую полосу аэропорта, которую превратят в рулежную дорожку. Стоимость строительства составляет почти 13 миллиардов рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: ТАСС