В 2017 году граждане России подали рекордное число заявок с просьбой предоставить убежище в США. Такие данные содержатся в статистике Службы гражданства и иммиграции США, которая есть в распоряжении «Радио Свобода».

Всего россияне подали 2 664 заявления на убежище, что на 40 % заявлений больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд в 2 127 заявлений зарегистрирован в 1994 году.

По каким причинам заявители ищут убежище, в статистике не уточняется. Для его получения соискатель должен доказать факт или опасения преследования в России по расовому, национальному, религиозному признаку, из-за принадлежности к какой-либо социальной группе или из-за политических взглядов.

Увеличение числа соискателей убежища в США правозащитники и юристы объясняют появлением в 2013 году российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Американские юристы отмечают, что по поводу убежища к ним обращаются представители ЛГБТ-сообщества из Чечни и в связи с «преследованием в форме сфабрикованного уголовного дела». Другая фирма называет мотивацией россиян преследование по политическим мотивам и из-за бизнеса.

По данным Евросоюза, в 2017 году убежища в разных странах ЕС попросили более 12,6 тысячи россиян. Глава берлинского Института миграционной политики Ольга Гулина считает, что в Европе «гуманитарная миграция» россиян в значительной степени скрыта, так как многие предпочитают заявлению об убежище другие механизмы, например, образовательные программы.

Источник: «Радио Свобода»