Ассоциация туроператоров России сообщила об остановке продаж путевок в Армению на фоне политической напряженности в стране.

«Продажи туров в Армению на данный момент упали, по данным некоторых туроператоров, практически до нуля. Туристы сейчас выжидают, как будут развиваться события в Армении в дальнейшем, но уже забронированные туры на лето не аннулируются», — рассказали представители АТОР.

При этом проблем с вылетом из Еревана, несмотря на временную блокаду аэропорта 2 мая, у российских туристов пока не возникало. Не сказались события в Армении и на проведении экскурсионных программ. Однако некоторые туроператоры приняли решение скорректировать маршруты в ближайшие пять дней до выборов нового премьер-министра Армении. Это связано с затрудненным передвижением во время перекрытия некоторых улиц. Туроператоры отмечают, что сейчас митинги в Армении проходят мирно.

Протесты в Армении продолжаются более двух недель. Поводом для них послужило решение бывшего президента Сержа Саргсяна выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Парламент избрал Саргсяна на этот пост, но вскоре ему пришлось уйти в отставку под давлением митингующих.

Источник: АТОР