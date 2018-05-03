Волоколамский городской суд отклонил иск восьми местных жителей, которые просили прекратить прием мусора на полигон «Ядрово» и начать рекультивацию свалки.

Администрация Волоколамска и министерство экологии Подмосковья просили суд не удовлетворять эти требования, так как заявители не представили доказательств нанесения вреда здоровью. При этом местные жители посчитали, что подтверждения не нужны, поскольку факт загрязнения окружающей среды из-за «Ядрово» является общеизвестным.

Представители полигона сообщили в суде, что получили кредит для осуществления дегазации свалки.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправлялся весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.

Источник: РАПСИ