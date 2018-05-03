Минфин России хочет ввести для самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам, подоходный налог. Для первой группы «налог на профессиональный доход» составит 3 %, а для второй — 6 %.

Новым налогом смогут воспользоваться самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие сотрудников. Цель министерства — вывести самозанятых из тени.

Для оплаты пошлины ведомство планирует создать специальное приложение с биометрической идентификацией. Пользователь сам определяет декларируемую сумму, а значит, доход самозанятого проконтролировать невозможно. Пилотный проект запустят в некоторых регионах России в 2019 году.

Сейчас заниматься бизнесом без регистрации юрлица или ИП разрешено только няням, репетиторам и домработницам. А до конца 2019 года для них действуют налоговые каникулы. На 2018 год официально в качестве самозанятых зарегистрировались только 964 человека. При этом, по экспертным оценкам, реальная численность таких специалистов — около 20 миллионов человек.

Ранее The Village уже разбирался, как платить налоги фрилансеру.

Источник: «Ведомости»