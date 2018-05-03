Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Рекордные «Мстители»

Фантастический фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» побил рекорд по предпродажам билетов в России. По данным единой системы учета сведений о кинопоказах, в день премьеры кино увидят 450 тысяч человек, которые в общей сложности потратили 111 миллионов рублей. За просмотр исторической драмы «Собибор» в первый день заплатили 3,3 миллиона рублей.

Максимально счастливые россияне

Опрос ВЦИОМ показал, что 83 % россиян считают себя счастливыми людьми. Тогда как о неудовлетворенности жизнью заявил каждый десятый опрошенный. Индекс счастья достиг максимума за всю историю наблюдений. Причинами счастья опрошенные чаще всего называют семью, здоровье, хорошую работу и детей. Неудовлетворенность же жизнью возникает в основном из-за материальных трудностей, проблем со здоровьем или общей напряженности в стране.

Убежище от России

В 2017 году граждане России подали рекордное число заявок с просьбой предоставить убежище в США, сообщает «Радио Свобода». Нынешний показатель на 40 % превышает прошлогодний. Причины поиска убежища не уточняются, однако американские юристы связывают это с появлением в 2013 году российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Новый терминал Шереметьева

В аэропорту Шереметьево открылся новый пассажирский терминал В. Доступ сюда возможен как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход. Между комплексами аэропорта каждые четыре минуты будут курсировать поезда. Сориентироваться на месте помогут мобильные приложения и система навигации iBeacon.

Публикация от 🌼Inessa Pronina🌼 (@inessapronina) 2 Май 2018 в 11:32 PDT

Поддержка цензуры

«Левада-центр» выяснил, что 48 % россиян поддерживают требования властей о передаче личной переписки из мессенджеров. Из них 17 % полностью уверены, что подобные меры оправданны, а еще 31 % склоняется к этой мысли. О полном несогласии с этим заявили 13 % опрошенных. Большинство граждан считают, что такие меры нужны для борьбы с терроризмом и преступностью. А 28 % полагают, что подобные действия ведут к ограничению свободы слова и цензуре.

Запрет на газировку

Компания «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшего под санкции США, попросила правительство поддержать «Байкал Холдинг», который входит группу. Для этого в России предлагается запретить импорт минеральной воды и прохладительных напитков. Проект рассмотрят в профильных министерствах.