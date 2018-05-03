«Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Касса» выяснили, что россияне покупают в преддверии дачного сезона и во сколько им обходится подготовка дачи и сада.

Спрос на товары для дачи, сада и огорода традиционно увеличивается с потеплением и достигает пика к майским праздникам. В апреле в 5 раз популярнее становятся мангалы, а интерес к грилям, барбекю и коптильням вырастает в 2,5 раза. Многие дачники покупают теплицы и каркасные сооружения для огородов. В запросах часто встречаются также мойки, мотоблоки, культиваторы, мини-тракторы и газонокосилки.

Раньше других к дачному сезону начинают готовиться жители южных регионов и Дальнего Востока, позднее подготовка начинается в центральной России и на Урале.

Средний чек за товары для дома и сада увеличился в 2018 году до 5 030 рублей. С приходом тепла покупатели готовятся и к активному отдыху — на товары для спорта и туризма они тратят в среднем 6 970 рублей за раз, что на 65 % больше, чем год назад. Средний чек за цветы и растения тем временем составляет 3 400 рублей.

Источник: пресс-служба «Яндекса»