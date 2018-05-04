«Российские железные дороги» изменили правила заполнения бланков билетов на поезда дальнего следования и пригородного сообщения.

Раньше на билете указывалось и московское, и местное время прибытия и отправления поезда. Теперь будет указываться только местное с уточнением, на сколько оно отличается от московского. Предполагается, что это будет более удобно для пассажиров.

Новый формат указания времени будет действовать для всех поездов с отправлением с 1 августа. Бланки новых билетов появятся в продаже уже в пятницу, 4 мая.

Источник: РЖД