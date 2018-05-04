В субботу, 5 мая, с 12:00 до 17:00 на Тверской улице пройдет творческий флешмоб, который включили в программу фестиваля «Московская весна A Cappella». Акцию организуют телеканал «СТС Love» и мэрия.

Гостям предлагают рисовать и раскрашивать скетчи под выступления участников конкурса — российского коллектива Moscow Gospel Team, британского All The King's Men, испанского B Vocal и азиатского Sensation M.

На эту же площадку претендуют сторонники Алексея Навального, которые подавали заявку на проведение здесь протестной акции «Он нам не царь». В мэрии активистам предложили провести митинг на проспекте Сахарова, но Навальный назвал поведение чиновников провокацией и пригласил всех желающих выступить против инаугурации Владимира Путина к 14:00 на Тверскую.

В субботу, 5 мая, сторонники Алексея Навального планируют провести общероссийскую акцию протеста «Он нам не царь», приуроченную к предстоящей инаугурации Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на ее проведение. Некоторых активистов уже начали задерживать за онлайн-призывы явиться на митинг и участие в других акциях, к которым до этого не было претензий.

Источник: официальный сайт фестиваля «Московская весна A Capella»