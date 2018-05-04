«Московская объединенная энергетическая компания» отчиталась об отключении всех 33 тысяч жилых домов в столице от отопления. Вместе с ними в плане значились 70 тысяч зданий.

В компании уточнили, что продолжат обогревать 163 здания, в которых находятся объекты социальной инфраструктуры — больницы, детские сады и похожие заведения. Их отключат от отопления по отдельной заявке.

С жалобами на до сих пор не отключенное отопление можно обратиться на горячую линию +7 (495) 539–59–59 или по единому телефону «МОЭК» +7 (495) 587–77–88.

Подготовку к следующему отопительному периоду планируется завершить к 25 августа. График работ скорректировали таким образом, чтобы не помешать проведению чемпионата мира по футболу.

Источник: «Москва»