Российская компания люксовых телефонов Caviar представила линейку «Царь-телефонов», посвященную инаугурации президента Владимира Путина 7 мая.

Самая дорогая модель в линейке — Caviar Inauguration Diamond стоимостью 1,9 миллиона рублей. В дизайне кнопочного телефона отражены ключевые символы российской власти: Конституция, знак президента и герб. Корпус выполнен из золота 750-й пробы и украшен 95 бриллиантами с гравировкой. Помимо всего, телефон отделан натуральной телячьей кожей красного цвета. В лимитированную серию войдут только 7 подобных телефонов.

Также Caviar выпустила две «бюджетные» модели — Caviar Russia Inauguration и Leader Putin Inauguration. Первый «Царь-телефон» продают за 219 тысяч рублей, а iPhone X в патриотическом дизайне обойдется в 258 тысяч рублей.

Заказать телефон можно здесь.

Источник: Mail.ru