С сегодняшнего дня в России начали действовать поправки к закону о техническом осмотре.

Теперь диагностические карты будут выдавать каждому владельцу автомобиля даже при обнаружении неисправности. При этом в документе зафиксируют информацию о нарушениях и невозможности эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, с 4 мая региональные органы власти могут самостоятельно контролировать размер платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Согласно новому порядку, тюнинг штатной оптики и нанесение защитной «бронепленки» будут считаться нарушениями. Техосмотр не удастся пройти также при обнаружении дефектов в рулевом механизме. Не допускаются в том числе неисправности усилителя руля, а также подтекание рабочей жидкости в гидросистеме. Отдельно будут проверять стеклоочистители и омыватели. Также во время техосмотра обратят внимание на наличие дворников и форсунок омывателей фар.

Другое нововведение касается зимней резины и подразумевает, что шипы должны быть одинаковыми на всех колесах. А во всех автомобилях при прохождении ТО, помимо огнетушителя и знака аварийной остановки, должна иметься также аптечка.

Наконец, законом запрещаются любые изменения заводской конструкции автомобиля, если они не одобрены надзорными органами и не зарегистрированы.

Последние изменения в процедуру прохождения техосмотра вносили в конце февраля 2018 года. Тогда запретили использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары. Теперь же рассеиватели внешних световых приборов на автомобиле не могут быть повреждены или загрязнены.

Источник: «Газета.ru»