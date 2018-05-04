На открытии магазина продуктов без упаковки выступит экоактивистка Беа Джонсон
В торговом центре Box Сity возле станции метро «Мякинино» откроется первый в Москве магазин продуктов без упаковки Zero Waste.
Все товары в магазине нового формата продаются без упаковки, а тару для покупок нужно принести с собой. Купить здесь можно крупы, чай, печенье, хлеб, бытовую химию и товары-альтернативы одноразовым пластиковым вещам: экомешки, стальные соломинки, бутылки для воды и бамбуковые зубные щетки.
На открытии Zero Waste выступит основательница движения «ноль отходов», автор бестселлера «Дом без отходов» Беа Джонсон.
Для россиян активистка проведет сразу две лекции. Первая запланирована на 14 мая в Санкт-Петербурге в пространстве «Среда». Московское мероприятие состоится на следующий день в коворкинге «Таблица». Встречи пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский. Зарегистрироваться на лекции Джонсон можно здесь.
Ранее дизайнер The Village провела эксперимент, попробовав на месяц отказаться от пакетов.
Источник: организаторы мероприятия
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