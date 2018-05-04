В торговом центре Box Сity возле станции метро «Мякинино» откроется первый в Москве магазин продуктов без упаковки Zero Waste.

Все товары в магазине нового формата продаются без упаковки, а тару для покупок нужно принести с собой. Купить здесь можно крупы, чай, печенье, хлеб, бытовую химию и товары-альтернативы одноразовым пластиковым вещам: экомешки, стальные соломинки, бутылки для воды и бамбуковые зубные щетки.

Публикация от ZeroWasteShop.moscow (@zerowasteshop.moscow) 15 Апр 2018 в 8:48 PDT

На открытии Zero Waste выступит основательница движения «ноль отходов», автор бестселлера «Дом без отходов» Беа Джонсон.

Для россиян активистка проведет сразу две лекции. Первая запланирована на 14 мая в Санкт-Петербурге в пространстве «Среда». Московское мероприятие состоится на следующий день в коворкинге «Таблица». Встречи пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский. Зарегистрироваться на лекции Джонсон можно здесь.

Ранее дизайнер The Village провела эксперимент, попробовав на месяц отказаться от пакетов.

Источник: организаторы мероприятия