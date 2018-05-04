Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Внезапная непогода

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье вечером в пятницу, 4 мая. Непогода продлится и 5 мая: в субботу в регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы. Ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится и в ночь на воскресенье, 6 мая. Местами в Москве пройдет грозовой дождь. Температура воздуха при этом достигнет плюс 26 градусов.

Творческий митинг

В субботу, 5 мая, с полудня до 17:00 на Тверской улице в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella» пройдет творческий флешмоб. На эту же площадку претендуют сторонники Алексея Навального, которые планируют в 14:00 начать здесь протестную акцию «Он нам не царь». Предложенный мэрией для митинга проспект Сахарова оппозиционеры отклонили.

Заблаговременные задержания

В преддверии объявленной Навальным акции протеста «Он нам не царь» полиция начала задерживать сторонников оппозиционера в городах России. По словам руководителя «Агоры» Павла Чикова, активистов задерживают как за онлайн-призывы участвовать в митинге 5 мая, так и за прошлые акции, по которым до этого не было претензий.

«Царь-телефон» для Путина

Компания Caviar представила люксовую линейку «Царь-телефонов», посвященную инаугурации президента Владимира Путина. В дизайне самой дорогой модели за 1,9 миллиона рублей отражены Конституция, знак президента и герб. Корпус выполнен из золота и телячьей кожи и украшен бриллиантами. Всего создано 7 таких телефонов. Две другие модели считаются «бюджетными» — их продают за 219 и 258 тысяч рублей.

Telegram от «ВКонтакте»

В коде приложения социальной сети «ВКонтакте» нашли функцию создания каналов, аналогичных тем, что есть в мессенджере Telegram. Возможно, что новая функция появится в собственном мессенджере «ВКонтакте». В компании тестирование функции подтвердили, однако запуск в ближайшее время исключили.

Пример канала во «ВКонтакте» Пример отображения ссылки на канал в меню сообщества

Штрафы за «санкционку»

Правительство предложило ввести штрафы за транспортировку санкционных товаров по России, их хранение, маркировку, переработку и использование для производственных нужд, а также совершение любых видов сделок с ними. Исключение сделали только товарам для личных нужд. Помимо конфискации товара россиян предлагается штрафовать на сумму от 3 до 100 тысяч рублей.