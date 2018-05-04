Этим летом на станциях Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi. Его установкой займется компания-оператор бесплатного интернета в московской подземке «МаксимаТелеком».

Первый сегмент сети запустят от станции «Деловой центр» до «Петровского парка». Для этого в тоннелях БКЛ планируется установить 43 базовые станции и проложить 40 километров кабеля.

26 февраля в Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на станциях «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». The Village уже рассказывал, что известно о станциях, и показывал, как они выглядят. Полностью запустить движение по БКЛ планируют в 2020–2021 годах. Протяженность ветки составит 68 километров.

Источник: «Москва»