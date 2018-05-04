На нескольких улицах Москвы 5 мая перекроют движение в связи с проведением мотофестиваля.

С 6:30 до 11:30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова и по улице Маши Порываевой. Затем ограничения введут на улице Садовая-Спасская, проспекте Мира, Садовом кольце от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымском проезде, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского. Движение запустят после прохождения мотоколонны.

Кроме того, с 00:01 субботы ровно на сутки перекроют Университетский проспект, Университетскую площадь и улицу Косыгина.

Из-за мотопробега изменится, в том числе, режим работы городского транспорта. С начала движения до окончания мероприятий троллейбусы №7 будут следовать от метро «Парк Победы» до улицы Озерная, а от метро «Ломоносовский проспект» по маршруту троллейбуса №17.

С 11:00 до окончания мотофестиваля предупредили также об увеличении интервалом движения автобусов «А», «Б», «м1», «м2», «м3», «м6», «м9», «м10», «т3», «т10», «т13», «т39», «т47», «т79», №0, 15, 24, 33, 38, 39, 57, 64, 85, 93, 101, 111, 136, 154, 239, 255, 286, 533, 603, 778, 806, 834, 869, 903, 904, «С10», ДАС-МГУ, троллейбусов №14, 28, 76 и трамваев №7, 9.

Ограничения движения запланированы также на время репетиции парада Победы и из-за подготовки к инаугурации президента.

Источник: «Москва»