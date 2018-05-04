Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов
Посольство России в Лондоне в твиттере поинтересовалось ходом расследования «дела Скрипалей». Вопросы, адресованные британским властям, представили на билбордах по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
На плакатах написано: «Два месяца с отравления в Солсбери», «И до сих пор нет подозреваемых?», «Как же так, премьер-министр Мэй?».
Из заявления посла Александра Яковенко следует, что конкретных обвиняемых в деле до сих пор не появилось. Комментарий представителя посольства отправили в британские федеральные СМИ, но в публикации отказали без объяснения причин.
Тем временем российская сторона вновь потребовала предоставить консульский доступ к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленным в английском Солсбери.
Из-за скандала с отравлением веществом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль свою причастность к случившемуся отрицает. В ответ на действия Лондона Россия также вышлет 23 дипломата. Работу в связи с этим остановят консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и Британский совет.
Источник: «РБК»
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