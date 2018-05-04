Посольство России в Лондоне в твиттере поинтересовалось ходом расследования «дела Скрипалей». Вопросы, адресованные британским властям, представили на билбордах по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

На плакатах написано: «Два месяца с отравления в Солсбери», «И до сих пор нет подозреваемых?», «Как же так, премьер-министр Мэй?».

Salisbury 2 months on: Russia-UK relations worst ever, expulsions and accusations – but no proof or suspectshttps://t.co/yz8DCMwwSe pic.twitter.com/OxSjRVhSFi — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2018 г.

Из заявления посла Александра Яковенко следует, что конкретных обвиняемых в деле до сих пор не появилось. Комментарий представителя посольства отправили в британские федеральные СМИ, но в публикации отказали без объяснения причин.

Тем временем российская сторона вновь потребовала предоставить консульский доступ к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленным в английском Солсбери.

Из-за скандала с отравлением веществом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль свою причастность к случившемуся отрицает. В ответ на действия Лондона Россия также вышлет 23 дипломата. Работу в связи с этим остановят консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и Британский совет.

Источник: «РБК»