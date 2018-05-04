Центр организации дорожного движения по просьбам москвичей отрегулировал работу еще 30 светофоров на пешеходных переходах. Их работу скорректировали с учетом дорожной обстановки на оживленных перекрестках.

Время зеленого сигнала для пешеходов в некоторых местах увеличили от трех до 41 секунды. Это позволит пройти большему числу пешеходов. На других светофорах снизили время ожидания зеленого света на 10-85 секунд. Теперь сигнал горит с той же длительностью, но загорается чаще. По словам руководства ЦОДД, изменения режима работы светофоров не влияют на загруженность дорог.

Обращения горожан насчет регулирования работы светофоров принимаются на сайте mos.ru, едином транспортном портале, а также в группах ЦОДД в социальных сетях.

Источник: «Москва»