В Москве задержали сотрудника штаба Алексея Навального Николая Ляскина. По его словам, это произошло на подходе к Тверской улице, где на 14:00 запланирована акция протеста «Он нам не царь».

Меня задержали на подходе к Тверской pic.twitter.com/2MjG0Bmf9N — Николай Ляскин (@nlyaskin) 5 мая 2018 г.

Ляскин пишет, что, вероятнее всего, ему будут вменять призывы к акции протеста. Несмотря на задержание оппозиционер призвал москвичей и петербуржцев прийти на митинг.

В субботу, 5 мая, по всей России проходят акции протеста сторонников Навального «Он нам не царь», приуроченные к предстоящей инаугурации Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на ее проведение. Некоторых активистов накануне начали задерживать за онлайн-призывы явиться на митинг и участие в других акциях, к которым до этого не было претензий.

Источник: Twitter