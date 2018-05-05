На Пушкинской площади, где сейчас проходит акция протеста «Он нам не царь», начались столкновения между сторонниками и противниками Алексея Навального.

Большая часть собравшихся — люди с георгиевскими лентами и флагами, передает корреспондент The Village. Агрессивно себя ведут люди в казачьей и военной форме. Они вырывают у митингующих плакаты и скандируют «Фашизм не пройдет», «Не допустим нового майдана». По словам очевидцев, многие принесли на акцию бумажные самолетики и флаги с Telegram.

По оценкам The Village, на момент написания статьи задержали не меньше 30 человек. Сотрудники полиции по громкой связи информируют собравшихся о том, что их действия «незаконны». Митингующих предупреждают, что «в противном случае будут применять физическую силу и технические средства». Некоторых протестующих сотрудники бьют дубинками.

Примерно через полчаса после начала акции на Тверскую приехал Алексей Навальный. Оппозиционер поблагодарил собравшихся, после чего его задержала полиция.

Ранее полиция задержала и главу московского штаба Навального Николая Ляскина, который даже не успел дойти до Тверской.

В субботу, 5 мая, по всей России проходят акции протеста сторонников Навального «Он нам не царь», приуроченные к предстоящей инаугурации Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на ее проведение. Некоторых активистов накануне начали задерживать за онлайн-призывы явиться на митинг и участие в других акциях, к которым до этого не было претензий.