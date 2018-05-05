Правительство планирует ввести экологический сбор с производителей на одноразовую посуду. Об этом рассказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи», — описал проблему Иванов. Предполагается, что нововведения начнут действовать с 2019 года.

Ранее за ограничение производства и продажи одноразовых мангалов выступал депутат Виталий Милонов.

Источник: ТАСС