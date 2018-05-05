Дизайн-завод «Флакон» вместе с инвестиционной компанией «Realogic» открывают бесплатную «Летнюю школу стартапов» для начинающих предпринимателей.

Участников школы с 17 мая по 17 июня ждут мастер-классы, домашние задания, очные и заочные встречи. В программу школы войдут лекции на темы: «Коммуникация и проекты», «Креатив и репутация», «Ниша и специализация», «Кросс-маркетинг», «Упаковка стартапа», «Новаторское мышление», «Как продать проект инвестору?», «Стратегия продвижения и продажи», «Мой стартап — мой бренд».

Зачеты по начальному предпринимательству примут инвесторы, представители венчурных фондов, главы компаний, блогеры, пиарщики, маркетологи и представители СМИ.

Заявки принимаются до 15 мая на почту. В письме нужно указать ФИО, телефон, email и возраст. Задать интересующие вопросы можно в Whatsapp по номеру: +7 (985) 200-17-70.

Источник: «Флакон»