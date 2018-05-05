Проект «ОВД-Инфо» отчитался о количестве задержанных во время акций протеста «Он нам не царь» в городах России.

По данным на 17:00, в 19 городах России задержали как минимум 1029 человек. Большинство задержаний зарегистрировали в Москве — более 475 человек. Среди городов-лидеров протестной активности также Челябинск, где задержали 164 митингующих, Якутск (75), Тольятти (63), Санкт-Петербург (53) и Краснодар (49). Данные по задержаниям не окончательные.

В столичном управлении МВД заявили, что акцию протеста в Москве посетили 1,5 тысячи человек. «Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, принимают меры к пресечению нарушений и задержанию лиц их совершивших для привлечения к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Сегодня, 5 мая, по всей России проходят акции протеста сторонников Навального «Он нам не царь», приуроченные к предстоящей инаугурации Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на ее проведение. Некоторых активистов накануне начали задерживать за онлайн-призывы явиться на митинг и участие в других акциях, к которым до этого не было претензий.

Источник: «ОВД-Инфо»