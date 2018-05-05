Партия «Яблоко» создала штаб по оказанию юридической помощи задержанным на акциях протеста «Он нам не царь». По данным «ОВД-Инфо» на 17:00, в 19 городах России задержали как минимум 1029 человек, почти половину из них — в Москве.

Обратиться могут задержанные или их родственники, а также граждане, на которых составили протокол. До 19:00 звонки принимает общественная приемная партии по номеру: +7 (495) 780-30-10. Дольше, до 23:00, обратиться можно напрямую к адвокату партии Борису Маматову по номеру: +7 (925) 713-78-99.

Дополнительный штаб развернули совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека и Группой помощи задержанными в Санкт-Петербурге. Для жителей по номеру: +7 (921) 998-53-95 доступен Борис Вишневский.

Сегодня, 5 мая, по всей России проходят акции протеста сторонников Навального «Он нам не царь», приуроченные к предстоящей инаугурации Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на ее проведение. Некоторых активистов накануне начали задерживать за онлайн-призывы явиться на митинг и участие в других акциях, к которым до этого не было претензий.

Источник: пресс-служба «Яблока»