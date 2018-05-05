Задержания несовершеннолетних и енота: чем запомнится акция «Он нам не царь»
Сегодня, 5 мая, по всей России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на проведение митинга.
Среди собравшихся на Пушкинской площади присутствовали не только сторонники оппозиции, но и ее противники. Так, в Москве на участников акции напали люди в казачьей форме. Сюда же пришли активисты ультраконсервативного прокремлевского «Национально-освободительного движения» (НОД).
Довольно агрессивно вели себя и правоохранительные органы. Корреспондент The Village наблюдала, как митингующих били дубинками. Согласно данным «ОВД-Инфо» на 19:00, в городах России задержали 1348 человек, больше всего задержаний состоялось в Москве (572). Среди городов-лидеров протестной активности также Санкт-Петербург, где задержали 180 митингующих, Челябинск (164), Якутск (75), Тольятти (63) и Краснодар (49). Задержания не обошли стороной несовершеннолетних и журналистов, имевших при себе пресс-карту.
В столичном управлении МВД заявили, что акцию протеста в Москве посетили 1,5 тысячи человек. При этом число задержанных в столице в полиции оценили почти в два раза меньше, чем правозащитники — в 300 человек.
The Village собрал фотографии участников акции «Он нам не царь» и очевидцев, которые зафиксировали главные события происходившего 5 мая.
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