Сегодня, 5 мая, по всей России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на проведение митинга.

Среди собравшихся на Пушкинской площади присутствовали не только сторонники оппозиции, но и ее противники. Так, в Москве на участников акции напали люди в казачьей форме. Сюда же пришли активисты ультраконсервативного прокремлевского «Национально-освободительного движения» (НОД).

Довольно агрессивно вели себя и правоохранительные органы. Корреспондент The Village наблюдала, как митингующих били дубинками. Согласно данным «ОВД-Инфо» на 19:00, в городах России задержали 1348 человек, больше всего задержаний состоялось в Москве (572). Среди городов-лидеров протестной активности также Санкт-Петербург, где задержали 180 митингующих, Челябинск (164), Якутск (75), Тольятти (63) и Краснодар (49). Задержания не обошли стороной несовершеннолетних и журналистов, имевших при себе пресс-карту.

В столичном управлении МВД заявили, что акцию протеста в Москве посетили 1,5 тысячи человек. При этом число задержанных в столице в полиции оценили почти в два раза меньше, чем правозащитники — в 300 человек.

The Village собрал фотографии участников акции «Он нам не царь» и очевидцев, которые зафиксировали главные события происходившего 5 мая.

У «Известий» — фаеры.



Фото: Соня Гройсман / Дождь pic.twitter.com/gW1JsrxZLs — Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.

Это рука фотографа «Ведомостей Евгения Разумного. На акции «Он нам не царь» сотрудник ОМОНа ударил его дубинкой и разбил объектив камеры. Разумного задержали, но быстро отпустили



Фото: Ведомости / телеграм-каналhttps://t.co/m5SHn5TiaD pic.twitter.com/q0LbN7Mks1 — Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.

Правомерно ли такое поведение казаков? Конечно нет, у них нет никакой исполнительной власти. Они никчемный нарыв на теле общества. Будут ли административные и уголовные дела? Конечно нет, ведь они собаки государства. @StalinGulag#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/34L9m8M60d — Aleksandr (@alfedorov88) 5 мая 2018 г.

#5мая #ОнНамНеЦарь

И наверно лучшая фотография. Только,согласитесь, на месте человека с короной должен быть другой человек в короне... pic.twitter.com/zsywwDzEzp — Aragorn28 (@aragorn28) 5 мая 2018 г.

После акции в Саратове полицейские посадили мальчика в машину и увезли в неизвестном направлении.



Собираем все подробности в онлайне: https://t.co/INnwESPhTt pic.twitter.com/x88SdetldL — Илья Варламов (@varlamov) 5 мая 2018 г.

Россия. 5 мая 2018 года: акция #ОнНамНеЦарь: опричники царя ведут бунтовщиков pic.twitter.com/SmhqHrPotW — Intelligence Soldier (@NektoSoldier) 5 мая 2018 г.

Еще несколько фотографий с Пушкинской площади. Фото: Лев Арпишкин / Дождь https://t.co/m5SHn5TiaD pic.twitter.com/xv2rZpqxxk — Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.

На Пушкинской площади сторонники Навального начали спорить с активистами НОД.



Фото: Лев Арпишкин / Дождь https://t.co/m5SHn5TiaD pic.twitter.com/hlYuKO2CNC — Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.

Полицейский потерял берет, разозлился и начал избивать мужика на земле pic.twitter.com/qq3VsgnKkY — Илья Варламов (@varlamov) 5 мая 2018 г.

ОМОН и особо опасные преступники.



Фото: Лев Арпишкин / Дождь pic.twitter.com/SwaizNrGaH — Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.