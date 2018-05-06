Обновлено: добавлен комментарий пресс-службы «Билайна»

Блогер Денис Стяжкин пожаловался на блокировку своего телефонного номера сотовым оператором «Билайн» во время московской акции протеста «Он нам не царь», прошедшей вчера на Пушкинской площади.

По словам Стяжкина, при обращении в поддержку оператора ему сообщили, что номер заблокировали по запросу правоохранительных органов. В «Билайне» также подтвердили блокировку номеров «у всех абонентов в Москве» на время митинга, рассказал блогер.

Билайн уже разблокировал мой номер и вот какой ответ прислал: номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов!!!! pic.twitter.com/s06AobZv9f — Денис Стяжкин (@styazshkin) 5 мая 2018 г.

Позже оператор пояснил, что номер Стяжкина могли заблокировать из-за нарушения договора о предоставлении услуг сотовой связи. Блогер назвал объяснение «Билайна» выдумками и заявил о намерении отказаться от услуг оператора.

На проблемы со связью во время митингов жаловались и другие клиенты «Билайна», в том числе в других регионах.

Я короче не знаю, как это работает, но у меня Билайн во всем районе Пушкинской площади не ловил 3G. Стоило отойти подальше — появилось. — Anton Semakin (@antonsemakin) 6 мая 2018 г.

За день интернет проработал 3 часа, все остальное время он просто не работает, даже на сайт к провайдеру не попасть.

С телефона сидеть в моем районе просто невозможно.

Оператор все тот же

Все сотрудники @Beeline_RUS ушли на митинги или устроили забастовку? — Oleg Kazaryan (@Wadafon_) 5 мая 2018 г.

UPD (12:56): В пресс-службе «Билайна» изданию «Варламов.ру» заявили, что оператор не блокировал номера своих клиентов на время протестных акций. Компания также отвергла поступление запроса со стороны правоохранительных органов на блокировку телефона Стяжкина.

«Во время массовых мероприятий иногда возможны перегрузки сети, чем, возможно, и объясняются затруднения уважаемого блогера», — отметили в пресс-службе оператора.

Вчера, 5 мая, по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали почти 1 600 участников акций и случайных прохожих. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.

Источник: Денис Стяжкин