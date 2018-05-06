Блогер пожаловался на блокировку телефона «Билайном» на время митинга
Обновлено: добавлен комментарий пресс-службы «Билайна»
Блогер Денис Стяжкин пожаловался на блокировку своего телефонного номера сотовым оператором «Билайн» во время московской акции протеста «Он нам не царь», прошедшей вчера на Пушкинской площади.
По словам Стяжкина, при обращении в поддержку оператора ему сообщили, что номер заблокировали по запросу правоохранительных органов. В «Билайне» также подтвердили блокировку номеров «у всех абонентов в Москве» на время митинга, рассказал блогер.
Позже оператор пояснил, что номер Стяжкина могли заблокировать из-за нарушения договора о предоставлении услуг сотовой связи. Блогер назвал объяснение «Билайна» выдумками и заявил о намерении отказаться от услуг оператора.
На проблемы со связью во время митингов жаловались и другие клиенты «Билайна», в том числе в других регионах.
UPD (12:56): В пресс-службе «Билайна» изданию «Варламов.ру» заявили, что оператор не блокировал номера своих клиентов на время протестных акций. Компания также отвергла поступление запроса со стороны правоохранительных органов на блокировку телефона Стяжкина.
«Во время массовых мероприятий иногда возможны перегрузки сети, чем, возможно, и объясняются затруднения уважаемого блогера», — отметили в пресс-службе оператора.
Вчера, 5 мая, по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали почти 1 600 участников акций и случайных прохожих. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.
Источник: Денис Стяжкин
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